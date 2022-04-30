Японский банкир предрек конец света

Миру грозит конец света в случае, если страны Евросоюза введут эмбарго на российские энергоносители, в том числе природный газ и нефтепродукты. Как передает Day.Az, об этом заявил японский эксперт Сюнсукэ Кобаяси в ходе беседы с журналистами местной газеты Nikkei.

По его словам, если западные страны полностью откажутся от использования российских энергоресурсов, то это приведет не только к долгосрочному простаиванию газопроводов, но и к необходимости строительства новых дорогостоящих мощностей для экспорта газа из других регионов. Однако экономист добавил, что в случае эмбарго нефти и угля такой ситуации не произойдет.

Помимо этого, эксперт отметил, что сырье, от которого собираются отказаться страны ЕС, начнет в значительном объеме приобретать Китай. Остальные же поставщики, по мнению экономиста, переориентируются на западный рынок. Нехватка газа повысит уровень спроса на сжиженный природный газ (СПГ), уголь и нефть, подчеркнул он.