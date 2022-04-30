Сколько человек в мире переболело коронавирусом?

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 510 млн, а число летальных исходов - 6,23 млн. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В ВОЗ поступили сведения о 510 270 667 инфицированных и 6 233 526 умерших с начала пандемии. Число заразившихся увеличилось за сутки на 607 159, летальных исходов - на 2 504.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о заразившихся и умерших, предоставляемые государствами. Отметка в 500 млн заразившихся была пройдена 14 апреля, 400 млн - 10 февраля, 300 млн - 8 января, 200 млн - 5 августа прошлого года.

Больше всего подтвержденных случаев заражения, данные о которых поступили в ВОЗ, зарегистрировано в США - 80 420 406. Далее следуют Индия (43 072 176), Бразилия (30 399 004), Франция (27 720 499) и Германия (24 710 769). Летальных исходов больше всего также в США - 985 482, вторую строчку занимает Бразилия (663 111), третью - Индия (523 753). Далее следуют Россия (375 727) и Мексика (324 221).