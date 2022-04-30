В Париже отзывают с маршрутов все электробусы Bluebus

Автономное управление парижского транспорта (RATP) временно снимает с маршрутов все электробусы Bluebus 5SE марки Bollore после двух случаев возгорания батарей. Об этом сообщила в пятницу радиостанция France Info, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Последний эпизод произошел, когда один из автобусов данной модели загорелся в XIII округе Парижа. Водитель успел оперативно эвакуировать пассажиров, в результате инцидента никто не пострадал. Первый же пожар произошел на бульваре Сен-Жермен в V округе французской столицы 4 апреля, тогда также обошлось без пострадавших.

"После этих двух пожаров за несколько недель на одной и той же серии автобусов мы сразу же решили вывести их из эксплуатации" , заявил директор по техническому обслуживанию автобусов RATP Николя Картье.