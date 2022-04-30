На Сахалине горит ГРЭС-2

Пожар произошел в турбинном отделении Сахалинской ГРЭС-2. Власти утверждают, что это не повлияло на электроснабжение населения, никто не пострадал, передает Day.Az со ссылкой на Kommersant.

"На Сахалинской ГРЭС-2 произошло отключение второго блока с нагрузкой 60 МВт. Возгорание в турбином отделении было оперативно ликвидировано",- написал губернатор Валерий Лимаренко в Telegram.

Огонь перекинулся на кровлю, на месте работают 14 человек и пять единиц техники. Глава региона распорядился подготовить вертолет для тушения.