https://news.day.az/world/1458045.html На Сахалине горит ГРЭС-2 - ВИДЕО
На Сахалине горит ГРЭС-2 - ВИДЕО
Пожар произошел в турбинном отделении Сахалинской ГРЭС-2. Власти утверждают, что это не повлияло на электроснабжение населения, никто не пострадал, передает Day.Az со ссылкой на Kommersant.
"На Сахалинской ГРЭС-2 произошло отключение второго блока с нагрузкой 60 МВт. Возгорание в турбином отделении было оперативно ликвидировано",- написал губернатор Валерий Лимаренко в Telegram.
Огонь перекинулся на кровлю, на месте работают 14 человек и пять единиц техники. Глава региона распорядился подготовить вертолет для тушения.
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