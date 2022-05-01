В Индии невеста вышла замуж за гостя из-за опоздания жениха

В штате Махараштра невесту выдали замуж за гостя, потому что пьяный жених опоздал на свадьбу. Новую пару девушке выбрал отец - он прямо во время торжества уговорил одного из своих родственников вступить в брак с его дочерью. Об этом пишет India Today, передает Day.Az со ссылкой на knife.media.

Праздничная церемония была назначена на 16:00, жених приехал только через четыре часа: все это время он отмечал радостное событие с друзьями. Добравшись к вечеру в зал торжеств, парни устроили драку с гостями.

"Мой супруг наотрез отказался выдавать нашу дочь за него. Поскольку все уже было готово к свадьбе, она вышла замуж за одного из наших родственников", - рассказала мать невесты.