https://news.day.az/world/1458051.html Директор по коммуникациям Белого дома заразилась коронавирусом
Директор по коммуникациям Белого дома заразилась коронавирусом
Директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд сообщила, что заразилась коронавирусом, при этом близких контактов с президентом Джо Байденом у нее в последнее время не было, передает Day.Az.
"Сегодня утром я сдала тест на коронавирус, результат которого оказался положительным. В последний раз я видела президента в среду во время совещания, на котором я носила маску и соблюдались правила социального дистанцирования, поэтому по стандартам ЦКПЗ [Федеральных центров по контролю и профилактике заболеваний] у нас не было близкого контакта", - написала она в пятницу в Twiiter.
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