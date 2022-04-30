Директор по коммуникациям Белого дома заразилась коронавирусом

Директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд сообщила, что заразилась коронавирусом, при этом близких контактов с президентом Джо Байденом у нее в последнее время не было, передает Day.Az.

"Сегодня утром я сдала тест на коронавирус, результат которого оказался положительным. В последний раз я видела президента в среду во время совещания, на котором я носила маску и соблюдались правила социального дистанцирования, поэтому по стандартам ЦКПЗ [Федеральных центров по контролю и профилактике заболеваний] у нас не было близкого контакта", - написала она в пятницу в Twiiter.