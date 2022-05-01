https://news.day.az/world/1458056.html Шпиц повторил танец девушки на улице и стал звездой Сети - ВИДЕО
Шпиц повторил танец девушки на улице и стал звездой Сети - ВИДЕО
Задорно пляшущий шпиц покорил сердца пользователей социальных сетей. В Сети набирает просмотры ролик с пушистым танцором, который к восторгу публики решил повторить движения девушки, пустившейся в пляс под музыку уличных артистов, пишет "Ридус", передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Впрочем, как знать, может ритмичный шпиц просто хотел показать неумехе, как правильно исполнять грациозные па.
Танец песеля мгновенно стал вирусным в Сети. Пользователи сошлись во мнении, что шпиц однозначно победил в этой "битве танцоров", а некоторые отметили, что этот пес точно берет от жизни все.
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