Шпиц повторил танец девушки на улице и стал звездой Сети

Задорно пляшущий шпиц покорил сердца пользователей социальных сетей. В Сети набирает просмотры ролик с пушистым танцором, который к восторгу публики решил повторить движения девушки, пустившейся в пляс под музыку уличных артистов, пишет "Ридус", передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Впрочем, как знать, может ритмичный шпиц просто хотел показать неумехе, как правильно исполнять грациозные па.

Танец песеля мгновенно стал вирусным в Сети. Пользователи сошлись во мнении, что шпиц однозначно победил в этой "битве танцоров", а некоторые отметили, что этот пес точно берет от жизни все.