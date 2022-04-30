Французские фермеры устроили протест

Они вываливают навоз прямо возле дверей супермаркетов. "Досталось" также и зданию правительства.

Во французском городке По около 450 фермеров на тракторах организовали весьма зрелищные демонстрации против роста цен. Они вывалили из грузовика кучу навоза прямо возле правительственного здания, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Фермеры прибыли в центр города из департамента Пиренеи-Атлантика. Организатором протеста стал местный профсоюз.

Колонна из нескольких десятков тракторов также проехала по городу, сбрасывая при этом навоз, шины, солому и прочий мусор перед дверями крупных супермаркетов и торговых центров.

Демонстранты требуют снижения стоимости кормов для животных и электроэнергии, которые напрямую влияют на фермерские хозяйства.

Манифестанты пытаются обратить внимание властей на то, что план устойчивости, который был запущен правительством для поддержки фермерских хозяйств, не охватывает фермы Пиреней-Атлантики, так как он не соответствует их критериям.

Во время протеста фермеры вывалили навоз перед правительственным зданием. Кадры с места событий разместили в Сети очевидцы, коих собралось несколько сотен.