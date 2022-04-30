Президент Шри-Ланки согласился сменить премьер-министра страны

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса согласился сформировать временное правительство во главе с новым премьер-министром вместо нынешнего главы кабинета, его старшего брата Махинды Раджапаксы. Об этом сообщил экс-президент страны, лидер Партии свободы Шри-Ланки Майтрипала Сирисена, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Президент согласился сформировать временное правительство, которое возглавит новый премьер-министр, если все заинтересованные стороны согласятся", - сказал Сирисена по итогам его встречи с главой государства. По словам политика, которого цитирует в субботу газета Island, "нужно делать что-то для урегулирования сложившегося кризиса".

Сирисена сообщил, что в ближайшие дни лидерам политических партий в парламенте будут разосланы письма с приглашением присоединиться к временному кабинету министров. Планируется, что правительство будет состоять из 15-20 министров. Политик отметил, что президент также согласился учредить Национальный совет Шри-Ланки, который в дальнейшем примет решения о кандидатуре нового премьера, о постоянном кабинете, а также о генеральном инспекторе полиции, генеральном прокуроре и заместителях министров.

Газета сообщила, что действующий премьер согласен уйти со своего поста. "Если президент решит заменить меня другим человеком, я готов принять это решение. Мы должны уважать и принимать решения президента", - сказал он изданию.