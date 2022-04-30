В Италии заявили о «ловушке» для евро

Евро может значительно пострадать в актуальной макроэкономической ситуации из-за более жесткой денежной политики США и зависимости Европы от поставок энергоносителей из России. С таким мнением выступил Андреа Мураторе в статье, опубликованной на сайте проекта Inside Over итальянской газеты Il Giornale, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Автор материала заявил, сейчас США распространяют издержки высокой инфляции в стране на остальной мир. Мураторе полагает, что Соединенные Штаты используют позицию Евросоюза, который поддерживает санкции против России и берет на себя финансовые риски. В Европе высокая инфляция наложилась на экономический застой в тот период, когда Европейский центральный банк столкнулся с трудностями, поскольку "мяч в этой игре" оказался у Федеральной резервной системы США.

Мураторе объяснил, что евро находится в ловушке, поскольку терпит инфляцию из-за ужесточения денежной политики Вашингтона. При этом Европейский центральный банк не способен контролировать ситуацию из-за кризиса, считает журналист из Италии.

"Он [евро] ослаб как валюта для международной торговли, потому что Россия больше не использует его в качестве альтернативы зеленой банкноте; он обесценивается на этапе, когда падение курса валюты является не только движущей силой экспорта, но и делает импорт, особенно из России, более дорогостоящим", - заключил автор статьи.