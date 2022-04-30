В России допустили подъем заболеваемости COVID-19

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что высокий риск подъема заболеваемости коронавирусом ожидается в июне, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Мурашко допустил подъем заболеваемости COVID-19, поэтому призвал россиян вакцинироваться. По его словам, не следует ожидать новой волны коронавируса. Вместо этого ее стоит профилактировать.

"Сейчас очень важно ревакцинироваться, потому что по нашим прогнозам существует высокий риск подъема заболеваемости в июне месяце, конец мая, может быть, июнь, поскольку коллективный иммунитет снижается", - предупредил глава Минздрава.