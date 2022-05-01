В Америке блогер ради хайпа разбил самолёт

На что только не пойдут блогеры для получения аудитории и, соответственно, денег. Кто-то специально меняет своё тело, а кто-то пробует слишком острые перцы, передает Day.Az со ссылкой на Fishki.

Но есть и те, кто вообще рискуют своей жизнью. Яркий пример - Тревор Джейкоб, американский блогер. Этот мужчина выпустил в своём блоге видео, в котором он разбивает свой самолёт.

Само видео вышло ещё в декабре и набрало 1,7 млн просмотров. В нём блогер поднимается в воздух на кукурузнике, а потом, согласно сценарию, у него отказывает двигатель.

Пилот какое-то время пытается разобраться в ситуации, но у него не получается, и он прыгает за борт. На видео также попал и его прыжок с парашютом, и крушение самолёта.

Согласитесь, снять такое без предварительной подготовки тяжело. Вот и американское Федеральное управление гражданской авиации не поверило в то, что видео - не постановка. В качестве пруфа управление обращает внимание на то, что пилот на самом деле не пытается перезапустить двигатель или хоть как-то связаться с диспетчером, а ко всему прочему, даже не пытается найти место для аварийной посадки.

Также видео Джейкоба раскритиковал профильный журнал Flying - издание указывает, что пилот заранее надел парашют, хотя в других видео он этого не делал. Другое издание, Jalopnik, написало, что в отчётах блогера о техническом состоянии самолёта и необходимости ремонта было указано о критическом состоянии кукурузника. Вот только никто из специалистов этим не занимался - всё делал сам Джейкоб.

Сам блогер - весьма известная на просторах YouTube личность. Он экстремал: летает на самолете, катается на сноуборде, скейтборде, летает на дельтаплане и прыгает с парашютом. А также он снимает опасные пранки, в которых сталкивается с полицией или спасателями. Видимо, карма за провокации аудитории и сотрудников спецслужб всё же настигла блогера. Теперь его могут лишить лицензии пилота.