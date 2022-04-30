В Петербурге неадекватый мужчина угрожал ножом людям в метро

Питерское метро, станция "Комендантский проспект". У турникетов остановился странный парень, неожиданно он достал нож и стал угрожать им сотрудникам метрополитена и пассажирам, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Полицейского рядом не оказалось. Неадекват резво расхаживал взад-вперёд и даже попытался ударить ножом одного из сотрудников. Подойти к нему боялись - всё-таки он был вооружен. И тут один из пассажиров в сером трико показал мастер-класс по боксу - отправил неадеквата в нокаут с одного удара. А потом уже всей толпой его скрутили и сдали подоспевшим полицейским.