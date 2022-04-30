Женщина избила велосипедиста в России

В Самарской области женщина накинулась с кулаками на молодого человека на улице. Кадры с места происшествия были опубликованы в сети. По факту произошедшего была организована проверка. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Инцидент произошел в Сызрани. Женщина сбила юношу ударом ноги с велосипеда и не менее 15 раз ударила по голове. Как сообщил очевидец, у пострадавшего было разбито лицо.

Перед потасовкой женщина якобы пыталась обнять и поцеловать молодого человека. Тот ее оттолкнул, что видимо и стало причиной конфликта.

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что по факту выявленного видео организована проверка, устанавливаются свидетели. Сообщений из лечебных учреждений пока не поступало.