Болгария рассматривает перспективу закупок газа у Азербайджана

Строительство нового греко-болгарского газопровода будет завершено уже в июне.

Об этом Брюссель объявил после недавнего решения Москвы о прекращении поставок сырья в Польшу и Болгарию, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

ICGB будет транспортировать 3 миллиарда кубометров газа в год с перспективой расширения до 5 миллиардов. Проект стоимостью 240 миллионов евро призван дополнить существующую европейскую сеть поставок.

Джордж Тасакос, представитель AVAX Group:

"ICGB - Интерконнектор "Греция-Болгария" - это стальной трубопровод высокого давления, который будет осуществлять передачу природного газа из системы трубопроводов Греции в систему трубопроводов Болгарии".

Болгарский премьер поднял вопрос о транспортировке газа из Турции в Румынию. Болгария также рассматривает перспективу закупок у Азербайджана.

А Польша и Чехия возобновят переговоры о строительстве газопровода Stork II.

Ранее обсуждение проекта было поставлено на паузу. Но теперь обе страны открыты для сотрудничества в области энергетики.