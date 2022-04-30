Месяц езды на транспорте за 9 евро

В борьбе с изменением климата и потреблением ископаемого топлива правительство Германии вводит билет на автобусы и поезда за 9 евро в рамках пакета помощи. С 1 июня граждане ФРГ смогут ездить на местном и региональном транспорте всего за 9 евро в месяц в течение следующих 3-х месяцев. Дальние поездки, в том числе в страны ЕС, исключаются, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

"Мы хотим, чтобы граждане узнали о возможностях, предлагаемых общественным транспортом, использовали их, а также постоянно интегрировали их в свою повседневную мобильность. С помощью этого билета мы обеспечиваем для них к этому стимул", - сказал федеральный министр цифровых технологий и транспорта Фолькер Виссинг.

Абонентам системы общественного транспорта будет возмещена разница между стоимостью их подписки и билетом в 9 евро на период так называемого "пробного предложения".

Однако многие опасаются, что поезда могут оказаться чрезвычайно переполненными, если местный и региональный транспорт не будет дополнительно расширен.

Билет за 9 евро призван облегчить нагрузку - в частности, на пассажиров пригородной зоны - и стать стимулом для всех пользоваться общественным транспортом. Это могло бы внести существенный вклад в сокращение экологически вредного автомобильного движения и расхода топлива.