Фестиваль Balkan Trafik! вернулся в Бельгию

Балканская музыка вернулась в Бельгию. После двух лет карантинных мер, вызванных пандемией коронавируса, на Запад Европы приехал с её юго-востока фестиваль Balkan Trafik! Его четыре дня наполнены песнями, ритмами, танцами. Они зажигают засидевшуюся в локдаунах публику, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

На сцену вышел знаменитый Горан Брегович, композитор и солист из Боснии и Герцеговины. В этот раз он приехал с оркестром.

"Мне нравится выступать под аккомпанимент. Вы знаете, в наши дни вы можно усиливать все звуки электроникой, создавать любые световые эффекты. А оркестр ведёт себя естественно, играет громче или тише. Мы создаём хорошее настроение. Этот оркестр выступает на свадьбах и похоронах. Он всегда в хорошем настроении".

Организатор фестиваль хочет показать Балканы с лучшей стороны. Николя Вирс борется со стереотипым отношением западноевропейцев к этому региону:

"Когда говорят о Балканах, вспоминают о наркотрафике, контрабанде проституции и угнанных машин. Но реальность совсем другая. Балканы предлагают прежде всего культурный трафик. Мы пригласили сюда мэтра балканской музыки Горана Бреговича. Это поистине универсальная личность. Но наряду с ним мы приглашаем все живые легенды региона".

Первый концерт Бреговича прошёл в Намюре. На эти выходные фестиваль Balkan Trafik! переезжает в Брюссель, где им будут наслаждаться больше чем 3,5 тыс человек. Помимо концертов им будут показывать фильмы и выставки.