Около 500 вагонов с газом оказались под угрозой взрыва в Польше

Около 500 вагонов сжиженного газа оказались под угрозой взрыва в Польше из-за санкций, наложенных на дочернюю компанию "Новатэк" Novatek Green Energy, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Очень реальная опасность связана с лишением компании контроля и невозможностью дальнейшей транспортировки и разгрузки около 500 железнодорожных вагонов, заполненных сжиженным газом, которые легально въехали на польскую территорию", - говорится в сообщении Novatek Green Energy.

В компании утверждают, что длительный простой вагонов на путях может привести к выбросу газа в атмосферу и его возгоранию. Речь идет о 40 миллионах литров газа пропан-бутан, которые необходимо немедленно доставить в перегрузочные терминалы.

"Из-за введенных санкций компания Novatek Green Energy не может предпринимать никаких действий в этом отношении", - заключили в компании.