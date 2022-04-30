Водитель Mercedes устроил смертельное ДТП в Москве

Один человек погиб в результате аварии с участием двух автомобилей Mercedes-Benz. Прокуратура Москвы поставила проверку по факту ДТП на контроль, сообщили в ведомстве, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

ДТП произошло в ночь на 30 апреля на Щелковском шоссе. По предварительной информации, водитель Mercedes-Benz C 200, двигаясь по улице Бирюсинка, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с Mercedes-Benz Е 200.

В результате аварии пассажир автомобиля Mercedes-Benz C 200 скончался на месте от полученных травм.

"Прокуратура Москвы контролирует установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по факту ДТП на Щелковском шоссе", - говорится в сообщении.