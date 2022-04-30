Разрушительный торнадо в Канзасе лишил десятки людей домов

Разрушительный торнадо в Канзасе (США) лишил десятки людей домов. Масштабы ущерба еще определяются - известно, что торнадо повредил порядка ста строений в пригороде Уичито, после чего вошел в город Андовер.

Сейчас власти США расчищают дороги. Сообщений о пострадавших не поступало. В связи со стихийным бедствием объявлено чрезвычайное положение. По последним данным, в Канзасе без электричества остались более 20 тыс. домов и предприятий.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.