https://news.day.az/world/1458244.html Разрушительный торнадо в Канзасе лишил десятки людей домов - ВИДЕО
Разрушительный торнадо в Канзасе лишил десятки людей домов - ВИДЕО
Разрушительный торнадо в Канзасе (США) лишил десятки людей домов. Масштабы ущерба еще определяются - известно, что торнадо повредил порядка ста строений в пригороде Уичито, после чего вошел в город Андовер.
Сейчас власти США расчищают дороги. Сообщений о пострадавших не поступало. В связи со стихийным бедствием объявлено чрезвычайное положение. По последним данным, в Канзасе без электричества остались более 20 тыс. домов и предприятий.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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