Винокур назвал высказывания Маргариты Симоньян идиотизмом

Владимир Винокур высказал свое мнение относительно слов армянской провокаторши и пропагандистки Маргариты Симоньян о нетрадиционной ориентации Максима Галкина. На Алле Пугачевой пародист якобы женился для отвода глаз, передает Day.Az со ссылкой на dni24.com.

"Мне бы не хотелось обсуждать скандал вокруг семьи Аллы Пугачевой. Я вообще не люблю по телефону обсуждать подобные темы. Идиотизм! По конкретно этой теме говорить не хочется. Выхода нет", - заявил Винокур.

Симоньян публично унизила Пугачеву и Галкина, находящихся в Кесарии, на федеральном канале. Многие знаменитости встали на сторону известной семьи, которая всегда выглядела гармонично. Среди заступников оказалась Марина Юдашкина, Игорь Николаев, Юлия Проскурякова, Екатерина Гордон. Сам пародист пока заявление не сделал. Возможно, он не считает нужным акцентировать на этой теме внимание.