Молдова опровергла информацию о военных сборах

Власти Молдовы в субботу опровергли информацию о массовой рассылке сообщений о военных сборах.

Соответствующее сообщение было размещено в официальном Telegram-канале правительства Молдовы "Первоисточник", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сообщаем о рассылке гражданам севера Республики Молдова поддельных приказов о вызове на военные сборы, якобы поступающие из Военных территориальных центров. Минобороны не направляло запросы на набор физических лиц в Военные территориальные центры страны для этих целей", - говорится в сообщении.