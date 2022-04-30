https://news.day.az/world/1458254.html Молдова опровергла информацию о военных сборах
Молдова опровергла информацию о военных сборах
Власти Молдовы в субботу опровергли информацию о массовой рассылке сообщений о военных сборах.
Соответствующее сообщение было размещено в официальном Telegram-канале правительства Молдовы "Первоисточник", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Сообщаем о рассылке гражданам севера Республики Молдова поддельных приказов о вызове на военные сборы, якобы поступающие из Военных территориальных центров. Минобороны не направляло запросы на набор физических лиц в Военные территориальные центры страны для этих целей", - говорится в сообщении.
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