В Бразилии взлетит цена на газ

Бразильская нефтегазовая компания Petrobras объявила о повышении в среднем на 19% отпускных цен на газ с мая.

Об этом сообщает в субботу газета Globo, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По информации издания, повышение не коснется потребителей сжиженного бытового газа. Как уточнили в энергоснабжающей компании штата Рио-де-Жанейро, для местных домовладений газ подорожает в среднем на 7%, для промышленности - на 18,5%. Цены на топливо для газомоторного транспорта поднимут на 19,5%, пишет Globo. Новые цены будут действовать до конца июля, после чего ожидается очередная квартальная индексация.

Национальное агентство нефти с начала года уже повысило цены на газомоторное топливо почти на 10%, стоимость бензина и дизеля выросла на 8,6% и 23,5% соответственно.