Взрыв в Кабуле

В столице Афганистана в субботу произошел взрыв.

По предварительным данным, в результате взрыва, произошедшего во второй половине дня в западной части Кабула, погиб один, ранены семь человек, в том числе женщины и дети, сообщает информационное агентство Aamaj News, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Взрыв произошел возле перекрестка Дехбури в третьем районе безопасности Кабула", - говорится в сообщении.

Контролирующее Афганистан движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) не комментировало произошедшее. Ни одна из действующих в стране вооруженных групп не взяла на себя ответственность за взрыв.