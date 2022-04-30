https://news.day.az/world/1458264.html Взрыв в Кабуле - есть погибший
Взрыв в Кабуле - есть погибший
В столице Афганистана в субботу произошел взрыв.
По предварительным данным, в результате взрыва, произошедшего во второй половине дня в западной части Кабула, погиб один, ранены семь человек, в том числе женщины и дети, сообщает информационное агентство Aamaj News, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
"Взрыв произошел возле перекрестка Дехбури в третьем районе безопасности Кабула", - говорится в сообщении.
Контролирующее Афганистан движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) не комментировало произошедшее. Ни одна из действующих в стране вооруженных групп не взяла на себя ответственность за взрыв.
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