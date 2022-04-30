Китай успешно запустил пять спутников

Китай при помощи ракеты-носителя Long March-11 вывел на орбиту пять спутников дистанционного зондирования Земли.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом в субботу сообщили в эфире Центрального телевидения КНР.

Отмечается, что нынешний запуск стал 418-м по счету для ракет-носителей серии "Чанчжэн". В эфире телеканала также уточнили, что запуск на орбиту Земли космических аппаратов состоялся с морской платформы в акватории Восточно-Китайского моря.

По данным национального телевидения, на борту ракеты-носителя находится пять космических аппаратов: четыре спутника серии Jilin-1 Gaofen-03D и один спутник серии Jilin-1 Gaofen-04A. Они будут использоваться для получения фотографий и видеозаписей земной поверхности в высоком разрешении, а также применяться для оценки состояния земельных ресурсов, городского планирования и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Запуск был произведен в 11:30 по местному времени, он признан успешным. Спутники достигли заданной орбиты, заключили в СМИ.