Зеленский обсудил с Джонсоном вопросы поддержки Украины

Президент Украины Володимир Зеленский обсудил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном ситуацию на фронте, в том числе в Мариуполе, и вопросы поддержки Украины.

Как передает Day.Az со ссылкой на Украинформ, об этом глава украинского государства написал в Твиттере.

"Поддерживаю постоянный контакт с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Рассказал о ситуации на фронте и в заблокированном Мариуполе. Обсудили оборонную поддержку Украины и необходимые дипломатические усилия для достижения мира", - отметил Зеленский.