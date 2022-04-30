https://news.day.az/world/1458271.html Зеленский обсудил с Джонсоном вопросы поддержки Украины
Зеленский обсудил с Джонсоном вопросы поддержки Украины
Президент Украины Володимир Зеленский обсудил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном ситуацию на фронте, в том числе в Мариуполе, и вопросы поддержки Украины.
Как передает Day.Az со ссылкой на Украинформ, об этом глава украинского государства написал в Твиттере.
"Поддерживаю постоянный контакт с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Рассказал о ситуации на фронте и в заблокированном Мариуполе. Обсудили оборонную поддержку Украины и необходимые дипломатические усилия для достижения мира", - отметил Зеленский.
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