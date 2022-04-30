https://news.day.az/world/1458272.html ВС Турции нейтрализовали 7 террористов на севере Сирии
ВС Турции нейтрализовали 7 террористов на севере Сирии
ВС Турции нейтрализовали на севере Сирии семь террористов YPG (сирийское боевое крыло РПК), обстреливавших позиции турецких военных в зоне операции "Щит Евфрата". Об этом сообщает в субботу Министерство национальной обороны Турции, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
"Турецкая армия продолжат давать решительный отпор на любые попытки террористов организывывать провокации или применять оружие", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
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