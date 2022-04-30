ВС Турции нейтрализовали 7 террористов на севере Сирии

ВС Турции нейтрализовали на севере Сирии семь террористов YPG (сирийское боевое крыло РПК), обстреливавших позиции турецких военных в зоне операции "Щит Евфрата". Об этом сообщает в субботу Министерство национальной обороны Турции, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

"Турецкая армия продолжат давать решительный отпор на любые попытки террористов организывывать провокации или применять оружие", - говорится в сообщении оборонного ведомства.