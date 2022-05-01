Турция отказалась от участия в учениях НАТО

Представители ВВС Турции отказались от участия в запланированных на 9-20 мая 2022 года в Греции учениях НАТО Tiger Meet.

Об этом сообщили источники в структурах безопасности в Анкаре, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Причиной демонстративного шага турецкой стороны, стало внесение греческой стороной технических дополнений в сценарий учений с целью спекуляций на противоречиях между двумя странами.

В Анкаре назвали действия Афин недопустимыми и противоречащими нормам международного права.

Настойчивое требование турецкой стороны по аннулированию дополнений в сценарий учений было встречено отказом.

В ответ представители ВВС Турции отказались от участия в Tiger Meet, о чем 22 апреля были официально уведомлены Афины.

В Турции осудили попытки властей Греции использовать учения НАТО в качестве орудия для политических манипуляций.

"Позиция Греции наносит удар по сути учений, нацеленных на укрепление дружбы и взаимодействия в рамках НАТО. Кроме того, имеют место попытки ущемления прав и интересов Турции", - подчеркнули источники в Анкаре.

Учения Tiger Meet проводятся на традиционной основе в разных странах-членах НАТО. В 2005 и 2015 гг. подобные учения проходили в Турции.