ЕС предложит ввести эмбарго на российскую нефть

ЕС собирается предложить ввести запрет на нефть из РФ к концу года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает агентство Блумберг.

Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что страны ЕС, вероятно, одобрят поэтапное эмбарго на российскую нефть уже на следующей неделе.

"Европейский союз намерен предложить запретить российскую нефть к концу года, до этого будут постепенно вводиться ограничения на импорт", - говорится в сообщении агентства.