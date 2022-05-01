https://news.day.az/world/1458279.html ЕС предложит ввести эмбарго на российскую нефть - Bloomberg
ЕС предложит ввести эмбарго на российскую нефть - Bloomberg
ЕС собирается предложить ввести запрет на нефть из РФ к концу года.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает агентство Блумберг.
Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что страны ЕС, вероятно, одобрят поэтапное эмбарго на российскую нефть уже на следующей неделе.
"Европейский союз намерен предложить запретить российскую нефть к концу года, до этого будут постепенно вводиться ограничения на импорт", - говорится в сообщении агентства.
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