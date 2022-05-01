Западные компании сталкиваются с трудностями при уходе с российского рынка

Часть западных компаний, объявивших о планах ухода с российского рынка, сталкиваются с трудностями при сворачивании своего бизнеса в РФ.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на источники.

По их информации, корпорации, работающие в различных сферах - от нефтедобычи до производства автомобилей, - не могут безболезненно для себя покинуть рынок РФ. Согласно изданию, ключевыми трудностями для западных компаний являются незначительное количество потенциальных покупателей их бизнеса, высокие финансовые издержки при отказе вести операционную деятельность в России и неясные перспективы возможного возвращения. Кроме того, некоторые фирмы скептически относятся к варианту с продажей своего российского бизнеса местным крупным предпринимателям, которые могут находиться в санкционных списках в Европе и США, или передаче его напрямую государственным структурам в РФ.