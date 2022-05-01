Генсек ООН осудил теракт в мечети Кабула

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решительно осудил пятничный теракт в кабульской мечети.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном заявлении заместителя официального представителя Гутерриша Фархана Хака.

"Генеральный секретарь ООН решительно осуждает нападение на мечеть Халифа Сахиб на западе Кабула во время пятничной молитвы, - отмечается в тексте. - Генеральный секретарь выражает глубокие соболезнования семьям жертв и желает скорейшего выздоровления пострадавшим. Нападения на гражданских лиц и гражданские объекты, включая мечети, строго запрещены международным гуманитарным правом".

Как сообщило в пятницу агентство Reuters, жертвами взрыва в мечети в Кабуле стали более 50 человек.

Совет Безопасности ООН в принятом заявлении для прессы также осудил теракт в Кабуле. Члены СБ ООН подчеркнули необходимость привлечь к ответственности исполнителей, организаторов и спонсоров нападения на мечеть.