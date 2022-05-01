Генсек ООН осудил теракт в мечети Кабула
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решительно осудил пятничный теракт в кабульской мечети.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном заявлении заместителя официального представителя Гутерриша Фархана Хака.
"Генеральный секретарь ООН решительно осуждает нападение на мечеть Халифа Сахиб на западе Кабула во время пятничной молитвы, - отмечается в тексте. - Генеральный секретарь выражает глубокие соболезнования семьям жертв и желает скорейшего выздоровления пострадавшим. Нападения на гражданских лиц и гражданские объекты, включая мечети, строго запрещены международным гуманитарным правом".
Как сообщило в пятницу агентство Reuters, жертвами взрыва в мечети в Кабуле стали более 50 человек.
Совет Безопасности ООН в принятом заявлении для прессы также осудил теракт в Кабуле. Члены СБ ООН подчеркнули необходимость привлечь к ответственности исполнителей, организаторов и спонсоров нападения на мечеть.
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