Военные Венесуэлы захватили субмарину

Вооруженные силы Венесуэлы захватили подводную лодку, которую использовали группы колумбийских наркоторговцев для перевозки наркотиков.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Prensa Latina.

Шестиметровая субмарина была обнаружена в русле реки Араука у границы с Колумбией во время проведения операции по борьбе с преступностью и наркоторговлей "Боливарианский щит - 2022". "Лодку использовали для перевозки наркотиков из Колумбии через реки Араука и Ориноко к побережью Атлантического океана", - приводит агентство слова командира стратегического командования Вооруженных сил Венесуэлы Доминго Эрнандеса.