Финляндия начала подготовку к прекращению поставок газа из России

Правительство и компании Финляндии готовятся к тому, чтобы прекратить поставки газа из России в мае.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает газета Helsingin Sanomat.

По ее данным, финская государственная компания Gasum до 20 мая должна сообщить, принимает ли она условие оплаты поставок российского газа в рублях.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ о торговле газом с недружественными странами, который обязывает такие государства платить за энергоресурсы в рублях. Российский лидер пояснил, что для покупки газа западные страны должны будут открыть рублевые счета в российских банках. При этом он подчеркнул, что Москва "не будет заниматься благотворительностью в торговле газом" и в случае отказа от оплаты в рублях будет считать это нарушением контракта.

27 апреля "Газпром" сообщил, что полностью приостановил поставки газа польской компании PGNiG и болгарской "Булгаргаз". Накануне истек дедлайн по оплате поставляемых энергоресурсов в рублях. И в Варшаве, и в Софии отказались расплачиваться с "Газпромом" по новой схеме.