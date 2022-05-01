ФРГ подала в суд на Италию

Власти Германии подали в Международный суд ООН на Италию из-за споров о возмещении ущерба, нанесенного нацистами во время Второй мировой войны.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом сообщила пресс-служба суда при международной организации.

"ФРГ возбудила в международном суде дело против Италии из-за того, что она предположительно не смогла соблюсти Германии юрисдикционный иммунитет как суверенного государства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правительство Германии ссылается на решение суда от 2012 года, которое установило наличие у страны юридического иммунитета от исков в иностранных судах от жертв нацизма. Однако, согласно постановлению конституционного суда Италии от 2014 года, обязанность следовать решению 2012 года зависит от принципов правовой защиты и прав в соответствии с конституционными положениями какой-либо страны.

Согласно официальной позиции Берлина, итальянские суды, в том числе конституционные, с начала 2012 года рассмотрели огромное количество исков против Германии, что в свою очередь является прямым нарушением иммунитета, предоставленного немецкой стороне. В документе уточнили, что в рамках решений от 2014 года около 15 судебных разбирательств принимались относительно претензий к ФРГ из-за "поведения германского рейха во время Второй мировой войны".

Таким образом, власти Германии призывают суд подтвердить тот факт, что Италия продолжает игнорировать обязательство о суверенном иммунитете ФРГ, а также принимает меры против государственной собственности на своей территории. Помимо этого, немецкое правительство подчеркнуло, что в ходе международного судебного разбирательства итальянские власти должны дать гарантии того, что прекратят в отношении Германии любые судебные разбирательства, а также в полной мере возместят нанесенный ущерб.