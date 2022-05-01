В США заметили яркий метеор

Над штатами Арканзас, Луизиана и Миссисипи пролетел крупный метеор, что подтверждают многие свидетели из разных штатов.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, сообщает Associated Press.

Более 30 человек сообщили, что видели очень яркий огненный шар в небе около 8 часов утра в среду после того, как услышали громкие взрывы в округе Клейборн, штат Миссисипи, и прилегающих районах. По словам представителей NASA, метеор был впервые замечен в 54 милях (87 километрах) над рекой Миссисипи, недалеко от Олкорна, штат Миссисипи.

Объект, который ученые назвали болидом (болид - метеор высокой яркости), двигался на юго-запад со скоростью 55 88 500 километров в час, распадаясь на куски по мере того, как он опускался все глубже в атмосферу Земли. Он окончательно распался примерно в 55 километрах над болотистой местностью к северу от приходской общины Конкордия в Луизиане.

Одна свидетельница рассказала, что услышала громкий шум, а затем подняла глаза и увидела "оранжевый огненный шар размером с баскетбольный мяч, за которым тянулся белый хвост", направлявшийся на запад, к реке Миссисипи.

По данным НАСА, на своем пике огненный шар был более чем в 10 раз ярче полной луны.

Метеор - явление, возникающее при сгорании в атмосфере Земли метеорных тел (например, осколков комет или астероидов). Тусклые метеоры принято называть падающими звёздами, тогда как аналогичное явление большой интенсивности называется болидом.