https://news.day.az/world/1458296.html Сколько зараженных коронавирусом выявили в Турции?
Сколько зараженных коронавирусом выявили в Турции?
За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 11 человек.
Об этом, как передает Day.Az, сообщили в Министерстве здравоохранения Турции.
Согласно информации, за последние сутки в стране проведены 119 264 теста положительным на наличие вируса оказались результаты 1 772 тестов.
За прошедшие сутки в стране от коронавируса выздоровели 3 147 человек.
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