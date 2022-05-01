Сколько зараженных коронавирусом выявили в Турции?

За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 11 человек.

Об этом, как передает Day.Az, сообщили в Министерстве здравоохранения Турции.

Согласно информации, за последние сутки в стране проведены 119 264 теста положительным на наличие вируса оказались результаты 1 772 тестов.

За прошедшие сутки в стране от коронавируса выздоровели 3 147 человек.