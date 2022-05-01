В России вступили в силу новые законы с 1 мая

В России с 1 мая произойдет ряд изменений в законах, среди них - снижение ставки по льготной ипотеке, прибавка к пенсии, новые пособия для семей с детьми, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, ставка ипотеке на первичном рынке составит 9% вместо ранее установленных 12% годовых.

Ежемесячную надбавку к пенсии поднимут летчикам и летчицам гражданской авиации и шахтерам. Дополнительные средства выплачиваются из-за вредных, опасных, напряженных и тяжелых условий труда.

С 1 мая можно подать заявление на выплату для детей от 8 до 17 лет, если доход семьи ниже прожиточного минимума на человека. Пособия назначат только после оценки имущества - квартир и машин.

Еще одно нововведение - отцовский капитал. Одинокие отцы смогут получить выплаты в случае смерти матери ребенка, вне зависимости от ее гражданства. При этом дети должны быть гражданами России.

Кроме того, увеличивается максимальный размер одной операции в Системе быстрых платежей (СБП). Теперь торгово-сервисные предприятия могут переводить до одного миллиона рублей. Ранее эта сумма составляла максимум 600 тысяч рублей.