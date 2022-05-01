Торнадо в штате Канзас оставил без света более 15 тыс. жителей

После урагана, прошедшего по территории американского штата Канзас, более 15 тыс. человек оказались без электричества, сообщает агентство Associated Press, ссылаясь на представителей местных властей, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации агенства, в результате стихийного бедствия были полностью или частично разрушены тысячи жилых домов и зданий. Местные власти сообщают о пострадавших и о 15 тыс. граждан, которые остались без света.

Местные экстренные службы отмечают, что, несмотря на серьезность разрушений, жертв или серьезно пострадавших в результате бедствия нет.

30 апреля в Андовере, штате Канзас, местные жители столкнулись с мощным торнадо, нанесшим серьезный ущерб. Очевидцы смогли снять ураган на видео.