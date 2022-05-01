Анджелине Джоли в Украине пришлось бежать в бомбоубежище

Голливудская актриса Анджелина Джоли приехала во Львов, где вместе с толпой была вынуждена бежать в укрытие из-за воздушной сирены.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на УНИАН, во время ее визита на вокзал в городе начала звучать сирена, так как была угроза ракетного удара. Волонтеры сразу же предложили Джоли проследовать в более безопасное место. Так, она вместе с толпой людей бежала в бомбоубежище.