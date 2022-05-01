https://news.day.az/world/1458318.html Зеленский встретился со спикером Палаты представителей США - ВИДЕО
Зеленский встретился со спикером Палаты представителей США - ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский встретился со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая прибыла с визитом в Киев, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Встреча со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Киеве. Соединенные Штаты являются лидером мощной поддержки Украины", - написал Зеленский в воскресенье в своем Telegram-канале.
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