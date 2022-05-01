Зеленский встретился со спикером Палаты представителей США

Президент Украины Владимир Зеленский встретился со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая прибыла с визитом в Киев, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Встреча со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Киеве. Соединенные Штаты являются лидером мощной поддержки Украины", - написал Зеленский в воскресенье в своем Telegram-канале.