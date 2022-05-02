Сингапур оценил потери страны из-за колебания в мире цен на энергоносители

Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун оценил потери страны из-за колебания в мире цен на нефть и газ. Его слова передает The Straits Times, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ли Сянь Лун заявил, что правительство и жители потеряли 8 миллиардов сингапурских долларов (5,7 миллиарда американских). "Жители Сингапура должны приготовиться к дальнейшим экономическим вызовам, в том числе повышению цен", - предупредил глава правительства. По его словам, страна импортирует почти все энергоносители. "Глобальный [экономический] рост будет замедляться. Возможно, в ближайшие два года будет рецессия, нам необходимо принять эту реальность", - указал Ли Сянь Лун.