В Германии рассказали об инфляционном шоке в стране

Германия переживает инфляционный шок в сфере розничной торговли продуктами питания. Об этом говорится в статье немецкой газеты Handelsblatt, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Издание напомнило, что цены на продукты в марте выросли более чем на 6 процентов. При этом стоимость свежих овощей увеличилась более чем 14 процентов, а растительного масла - на 17 процентов. По мнению партнера консалтинговой компании EY-Parthenon Чехаба Вахби, в стране происходит инфляционный шок. Особенно сильно от этого пострадают группы населения с низкими доходами, добавил он. Согласно данным компании GfK, 85 процентов потребителей ожидают рост цен на товары повседневного спроса. До эскалации ситуации на Украине так думали 77 процентов граждан.

Потребительский климат в Германии ухудшается. По прогнозу GfK, индекс потребительского климата снизится на 26,5 пункта. Это самое низкое значение за все время измерений. Эксперт компании Роберт Кечкес пояснил, что потребительские бюджеты сократились из-за общего роста затрат. Причиной тому стала сильная неуверенность немцев, добавил он.