https://news.day.az/world/1458343.html Турецкая армия нейтрализовала 19 террористов на севере Сирии
Турецкая армия нейтрализовала 19 террористов на севере Сирии
В Минобороны Турции сообщили о нейтрализации 19 боевиков YPG (сирийское крыло террористов РПК - ред.) на севере Сирии, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
Согласно воскресному сообщению, 16 боевиков PKK/YPG ликвидированы в зоне антитеррористической операции "Оливковая ветвь", а остальные - в зоне операции "Источник мира".
В оборонном ведомстве подчеркнули решимость турецкой армии к полной ликвидации угрозы терроризма в регионе.
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