Турецкая армия нейтрализовала 19 террористов на севере Сирии

В Минобороны Турции сообщили о нейтрализации 19 боевиков YPG (сирийское крыло террористов РПК - ред.) на севере Сирии, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Согласно воскресному сообщению, 16 боевиков PKK/YPG ликвидированы в зоне антитеррористической операции "Оливковая ветвь", а остальные - в зоне операции "Источник мира".

В оборонном ведомстве подчеркнули решимость турецкой армии к полной ликвидации угрозы терроризма в регионе.