В Иране выявили 655 новых зараженных коронавирусом
За прошедшие сутки в Иране коронавирусом заразились 655, скончались 13 человек.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом в воскресенье распространило министерство здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.
Таким образом, общее число скончавшихся от коронавируса в стране достигло 141 096 человек.
В целом с начала пандемии в Иране выявлено 7 232 308 случаев заражения, состояние 1 001 больного оценивается как тяжелое.
До настоящего времени в стране от коронавируса вылечились 6 986 516 человек, проведено свыше 51,1 миллиона тестов на выявление заболевания.
Всего в стране применено примерно 149 миллионов доз вакцин. Первую дозу вакцины получили 64,3 млн, вторую - 57,5, третью - 27 млн человек.
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