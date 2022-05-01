Билл Гейтс предупредил о риске появления «худшего» штамма коронавируса

Основатель Microsoft, предприниматель и филантроп Билл Гейтс заявил в беседе с Financial Times, что в мире еще остается вероятность появления "худшего" штамма коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Все еще существует риск того, что мы столкнемся с таким вариантом (COVID-19), который станет еще более заразным и смертельным. Он маловероятен. Я не хочу давать мрачные предсказания, но существует вероятность в более чем 5%, что за период пандемии мы еще не видели ее самого страшного проявления", - сказал он.

По словам Гейтса, необходимо сформировать международную группу, задачей которой станет быстрое выявление угроз для глобального здравоохранения и улучшение взаимосвязей между государствами в этой сфере.

Он призвал руководителей стран "не упустить из виду" кризис в здравоохранении и увеличить объем инвестиций для предотвращения будущих пандемий.