ВС Турции получили очередной комплекс РЭБ VURAL

На баланс Вооруженных сил Турции поступил очередной отечественный комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) VURAL, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

О поставках РЭБ турецкого производства сообщил в Twitter глава Управления оборонпрома Турции Исмаил Демир.

Демир отметил, что современный комплекс VURAL является всецело турецкой разработкой, в том числе в контексте программного обеспечения.

По его словам, комплекс РЭБ позволит снижать эффективность управления войсками противника, в частности, менять качество и циркулирующую в системе связи и разведки информацию.