https://news.day.az/world/1458382.html ВС Турции получили очередной комплекс РЭБ VURAL
ВС Турции получили очередной комплекс РЭБ VURAL
На баланс Вооруженных сил Турции поступил очередной отечественный комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) VURAL, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
О поставках РЭБ турецкого производства сообщил в Twitter глава Управления оборонпрома Турции Исмаил Демир.
Демир отметил, что современный комплекс VURAL является всецело турецкой разработкой, в том числе в контексте программного обеспечения.
По его словам, комплекс РЭБ позволит снижать эффективность управления войсками противника, в частности, менять качество и циркулирующую в системе связи и разведки информацию.
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