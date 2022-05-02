В Нижневартовске заметили бегающего по автотрассе страуса

Ничего необычного: в последний апрельский денек в Нижневартовске (РФ) засняли... бегающего по городу страуса. Экзотическая птица, которую можно увидеть в теплых странах или на специализированных фермах, в свое удовольствие прогуливалась по городским улочкам, пока не перепугалась машин, передает Day.Az со ссылкой на ugra.kp.ru.

Доподлинно не известно, откуда страус взялся в промзоне, ведь рядышком нет никаких фермерских хозяйств.

Для жителей Нижневартовска появление экзотических животных на улице - обычное дело. В прошлом году, например, от хозяина сбежала медведица, за которой гонялись всем городом. Причем мишку обнаружили почти на том же месте, где бегал страус. А пару лет назад в соседнем Сургуте рыбаки выловили пиранью.

В Единой дежурной диспетчерской службе рассказали, что с заявлением о пропаже страуса к ним никто не обращался. Вполне вероятно, птица могла жить у кого-то в частном доме.