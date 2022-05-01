https://news.day.az/world/1458398.html Столкновения демонстрантов с полицией в Париже - ФОТО - ВИДЕО
Столкновения демонстрантов с полицией в Париже - ФОТО - ВИДЕО
Беспорядки происходят во время первомайской демонстрации в Париже, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
Как сообщают в воскресенье французские СМИ, часть демонстрантов вступили в столкновения на бульваре Вольтера в центре города. Там же группы людей разбили витрины магазинов, прорвались внутрь и теперь - воруют товары.
На бульваре работают пожарные: они тушат разожженный хулиганами огонь.
Тысячи людей в крупных французских городах проводят в воскресенье демонстрации. Их основная цель - привлечь внимание к сложной экономической ситуации, в которой оказались многие французы.
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