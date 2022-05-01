https://news.day.az/world/1458401.html В Курской области РФ разрушился мост - ФОТО
В Курской области РФ разрушился мост - ФОТО
В сети появились фотографии моста, который разрушился в Курской области. Снимки опубликовал губернатор Курской области Роман Старовойт. На них виден рухнувший пролет.
Ранее он сообщил о частичном обрушении конструкций железнодорожного моста. "На 67-м километре железной дороги Суджа - Сосновый Бор было обнаружено частичное обрушение конструкций моста", - сказал он и уточнил, что железнодорожная ветка использовалась для передвижения товарных составов.
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