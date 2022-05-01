В Курской области РФ разрушился мост

В сети появились фотографии моста, который разрушился в Курской области. Снимки опубликовал губернатор Курской области Роман Старовойт. На них виден рухнувший пролет.

Ранее он сообщил о частичном обрушении конструкций железнодорожного моста. "На 67-м километре железной дороги Суджа - Сосновый Бор было обнаружено частичное обрушение конструкций моста", - сказал он и уточнил, что железнодорожная ветка использовалась для передвижения товарных составов.