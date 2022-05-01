Почти 4,5 млн. тонн зерна томятся в портах Украины

Почти 4,5 млн тонн зерна, находящегося сейчас в портах Украины, не могут быть вывезены из страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил директор германского отделения Всемирной продовольственной программы ООН Мартин Фрик в опубликованном в воскресенье интервью агентству DPA.

"Сейчас почти 4,5 млн тонн зерна находятся в украинских портах и на судах и не могут использоваться", - утверждал он. По словам Фрика, проблема заключается в том, что выходы из гаваней и морские пути заблокированы. "Продукты питания с Украины срочно необходимы в мире", - сказал он.

"Голод не может быть оружием ни в военном, ни в экономическом плане", - добавил Фрик, призвав как обеспечить продуктами жителей Украины, так и возобновить поставки продовольствия из этой страны в другие государства, чтобы "смягчить глобальный продовольственный кризис".